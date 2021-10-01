В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Об этом он сообщил 1 октября на своей странице в Facebook

Бортник вспомнил убийство Кеннеди после покушения на Шефира © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

По его словам, пуля или дробь задела подбородок водителя. Сейчас угрозы его здоровью или жизни нет.

Также Хромов сообщил, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого стрелка.

«Я не знаю мотивов стрелявшего. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий» — отметил он.

В сентябре в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель. Сам Шефир не пострадал.