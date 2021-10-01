«Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24 (в Киеве — ред.). В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)», — рассказал чиновник.
По его словам, пуля или дробь задела подбородок водителя. Сейчас угрозы его здоровью или жизни нет.
Также Хромов сообщил, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого стрелка.
«Я не знаю мотивов стрелявшего. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий» — отметил он.
В сентябре в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель. Сам Шефир не пострадал.