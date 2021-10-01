Венгрия не обязана учитывать позицию Украины в ситуации вокруг контракта страны с российским «Газпромом» на поставки газа. Об этом сказал премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Reuters 1 октября

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«Орбан заявил на государственном радио, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которым бы пришлось платить намного больше за газ без нового соглашения», — говорится в сообщении.

Ранее Венгрия и Россия заключили контракт о поставках в Венгрию в обход Украины 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд будет поступать из «Турецкого потока» через Сербию, 1 млрд — через Австрию.



Подробнее: 3,5 млрд — из «Турецкого потока» через Сербию, 1 млрд — через Австрию.Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/01/tureckiy-potok-dal-pervyy-gaz-v-vengriyu-po-serbskomu-marshrutu

В МИД Украины расценили это как недружественный шаг Венгрии.