По данным оператора ГТС Украины, ранее Газпром приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.
«Орбан заявил на государственном радио, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которым бы пришлось платить намного больше за газ без нового соглашения», — говорится в сообщении.
Ранее Венгрия и Россия заключили контракт о поставках в Венгрию в обход Украины 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд будет поступать из «Турецкого потока» через Сербию, 1 млрд — через Австрию.
3,5 млрд — из «Турецкого потока» через Сербию, 1 млрд — через Австрию.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/01/tureckiy-potok-dal-pervyy-gaz-v-vengriyu-po-serbskomu-marshrutu
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/01/tureckiy-potok-dal-pervyy-gaz-v-vengriyu-po-serbskomu-marshrutu
В МИД Украины расценили это как недружественный шаг Венгрии.