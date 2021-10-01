Киев нашел способ борьбы с прямыми поставками российского газа в обход Украины. Об этом 30 сентября заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live

Арестович: Путин может остановить войну одним звонком © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Никаких гарантий не существует, существует только политическая игра… На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран», — сказал Арестович.

В начале недели Венгрия и российский «Газпром» подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из «Турецкого потока») и 1 миллиард — через Австрию.

МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии о поставке газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию. Позднее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.