Крах партийного строительства на Украине дает шанс спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову разрушить режим президента Владимира Зеленского. Об этом на днях рассказал руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев в интервью «Первому независимому»

«На сегодня мы имеем дело с крахом партийного строительства. И в этих условиях у Разумкова появляется шанс выйти из интриг и действительно заняться политическим проектированием, созданием более устойчивого, понятного гражданам политического проекта, связанного с идеей преобразования, с идеей смены поколений, с идеей политики мира и стабилизации. И если ему это удастся, это будет началом конца режима», — заявил эксперт.

По его словам, это не значит, что Зеленский потеряет пост, но значит, что режим, который сложился «со странной ролью СНБО, с «шестерочной» ролью парламента, с фейковой информационной политикой», будет разрушаться.

Ермолаев отметил, что не видит у Разумкова больших перспектив и выраженных лидерских качеств, но он может «сыграть положительную роль разрушителя».

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Кроме того он отметил, что украинцы молчат, что за годы независимости в стране сформировалась устойчивая коррупционная политическая система управления народом, но президентская фракция монобольшинства в Раде «Слуга народа» сумела содержать на теневом финансировании целый законодательный орган.

В четверг, 30 сентября, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Последний назвал это попыткой узурпировать власть.