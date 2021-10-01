Эксперт считает, что из-за своей должности Разумков был вынужден придерживаться внепартийных взглядов.
Спикер Рады частью большой информационной спекуляции — два года из него делали мнимого конкурента президента Владимира Зеленского, отметил он.
Ермолаев полагает, что это было нужно для того, чтобы сводить счеты с более крупными фигурами, пользуясь всеми инструментами: шельмованием, преследованием и дискредитацией.
Он говорит, что сейчас ситуация обостряется, так как возникли угрозы реальных, а не фейковых расколов в самом режиме.
Это связано уже не столько с драчкой за места, за сферы влияния, сколько с попытками политически определиться к будущему, отметил политолог.
«"Слуга народа" как партия, по сути, так и не родилась за эти два года. Дмитрий Разумков в свое время был лицом этой партии и одним из создателей. Он в походном порядке формировал политическую команду, формулировал главные идеологические месседжи — он один из отцов этой политической силы. И не его вина, тем более пост спикера не позволял ему этим заниматься, что партия, по сути, превратилась в "зеленый ксерокс"», — заявил Ермолаев.
Ранее он отмечал, что Разумков проявил лидерство после того, как потребовал у антикоррупционных органов проверить многомиллионные взятки депутатам.
30 сентября глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку.