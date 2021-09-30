Россия на данный момент является единственной страной, которая этой зимой может обеспечить значимый объем поставок газа в Европу, приводит Wall Street Journal мнение аналитиков компании Timera Energy

«Хотя Норвегия и пытается нарастить экспорт газа в Европу, Россия является единственным потенциальным источником значимых объемов поставок газа на эту зиму», — полагают аналитики Timera Energy.

Вместо Запада Восток. Есть ли будущее у российских нефти и газа © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

При этом из-за повышенного спроса на газ в Китае и еще более высоких цен на голубое топливо в Азии в Европе образовался существенный дефицит, в первую очередь в сегменте сжиженного природного газа.

Поставки «Газпрома» в ЕС находятся на рекордном уровне, однако это не снижает цены на газовых биржах. 30 сентября котировки ноябрьских фьючерсов росли весь день и достигали $1187,45 за тысячу кубометров.

Россия готова нарастить поставки в ЕС после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

В то же время это не остановит рост цен надолго из-за панических настроений трейдеров на фоне низких запасов газа в европейских хранилищах, полагает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.