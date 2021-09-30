Энергетический кризис в Евросоюзе набирает обороты, панические настроения на рынках провоцируют дальнейший рост цен на энергоносители и электроэнергию в ЕС

Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру.

— Игорь, стоимость газа продолжает расти и в Европе, и в Китае. Уже поставлен очередной рекорд — более 1100 долл. за тысячу кубов. Это объясняют повышенным спросом на энергоносители в Китае, где цены еще выше. Почему возник этот ажиотажный спрос и почему его не могут удовлетворить? Производство газа не поднялось до докарантинного уровня?

— В Китае действительно очень сильно растет потребление газа. Они не просто вышли на докарантинный уровень, но и перегнали его.

Рост потребления газа в КНР за первые восемь месяцев 2021 года составил аж 14%. Так как собственной добычи у них недостаточно, импорт газа вырос на целых 20% за те же восемь месяцев этого года.

Вместо Запада Восток. Есть ли будущее у российских нефти и газа © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Китай как пылесос засасывает себе всё и формирует дефицит на азиатском рынке. Из-за этого дефицита цены в Азии растут и все отправляют свой сжиженный природный газ (СПГ) туда, а не в Европу, где цены чуть ниже.

Это, в свою очередь, формирует дефицит в Европе. И это большая проблема для потребителей.

Ну и остальные участники рынка не спешат строить новые СПГ-заводы, потому что не понимают, что будет с рынком. Сейчас высокая цена на газ, но буквально еще в прошлом году она была крайне низкая.

И вот эти огромные колебания пугают инвесторов, они не понимают, какими будут цены и не решаются принимать инвестрешения по СПГ-заводам.

То есть и предложение на рынке газа не растет несмотря на растущий спрос.

— Bloomberg написал, что к российским компаниям обратились европейские контрагенты с предложением о дополнительных поставках угля для теплоэлектростанций. Как эта новость выглядит в свете намерений ЕС отказаться от сжигания ископаемых энергоносителей в пользу «зеленой» энергетики? Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

— Здесь получается, что каждый выживает как может. Пытаются как-то заместить дорогой газ более дешевым углем — по крайней мере, он был дешевым и его было много на момент начала этого замещения.

Все-таки в Европе пока остались угольные элеткростанции. Многие до этого были переведены на деревянные паллеты — там сжигали, можно сказать, опилки, это считается более возобновляемым источником энергии.

Пришлось переходить опять на уголь. Из-за того, что это стало приобретать массовый характер, уголь начал дорожать и становиться дефицитным.

Да, проблема с экологией есть, и это тоже подстегивает цены на энергию. Когда начали потреблять много газа, он подорожал, когда стали больше топить углем, он тоже подорожал.

Плюс к тому, когда ты используешь газ и уголь, ты должен еще покупать квоты на выбросы — по крайней мере, в Европе.

И так как много стало потребляться в ЕС ископаемого топлива, то надо было покупать и много квот на выбросы. И эти квоты тоже пошли вверх по стоимости.

Стоимость квот в итоге закладывается в стоимость энергии, и здесь все по кругу толкает квоты вверх: и уголь дорожает, и газ дорожает.

Европейцы не отказались от своих целей в климатической и экологической политике, но сейчас сложилась такая ситуация, что приходится использовать много ископаемых источников энергии. Потому что у ВИЭ есть определенная мощность, и вы ее не превысите. Кроме того, в последнее время мало ветра в Европе, поэтому не удается использовать ВИЭ на полную мощность.

— На фоне ситуации на газовом рынке выросли акции «Газпрома» до пика 2012 года. Скажется ли дефицит газа на перспективах сертификации «Северного потока — 2»?

— Конечно, высокие цены на газ подталкивают европейцев к тому, чтобы сертифицировать его и ввести в эксплуатацию. Ведь когда мы говорим о высоких ценах на газ, которые перевалили за тысячу долларов за тысячу кубов, все-таки речь идет о фьючерсах.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Явно цены сразу упадут. На фьючерсный рынок это подействует, хотя кардинально «Северный поток — 2» не улучшит ситуацию на рынке реальных отгрузок.

Несколько недель назад даже была фейковая новость о том, что «Северный поток — 2» заработал, и цена уменьшилась чуть ли не на $100.

И здесь, если будет все-таки новость о том, что запустили «Северный поток — 2», то цена на фьючерсы на газ уменьшится может быть долларов и на 200, но постепенно, как только эту новость отыграют, все равно цены останутся довольно высокими.

Радикально «Северный поток — 2» ничего не изменит, хотя и улучшит ситуацию на европейском газовом рынке.

— Так когда, по-вашему, закончится этот период роста цен на газ, сколько он еще может продержаться — можете дать прогноз?

— Я думаю, что весь отопительный сезон в Европе газ будет дорогим, и поэтому где-то до марта-апреля 2022 года, до конца отопительного сезона, газ будет дорогой и будет дефицит.

Но при этом дорогой — это и $500, и $600 за тысячу кубов. Вполне возможно, что если паника из Европы уйдет, то цены могут чуть снизиться.

Однако пока мы видим больше аргументов за то, что паника продолжится. Поэтому мы до сих пор наблюдаем рост стоимости фьючерсов.

Вполне возможно, что мы и $1200 увидим, и $1300, если будут приходить негативные новости о том, что дефицит, о том, что газа не хватает, и так далее.