«До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа», — заявил он.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль объяснял, что цена на газ формируется рыночно. «Нафтогаз» предложил годовой тариф 7,96 гривен (около 20 рублей). Цена на газ зафиксирована и не будет превышать 8 гривен.
За год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.
Бывший вице-премьер Павел Розенко заявил, что президент Зеленский выбрал стратегию пиара на теме отказа повышать тарифы на коммунальные услуги за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. В целом, по его словам, Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью.