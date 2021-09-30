Кабмин Украины подписал меморандум с «Нафтогазом», согласно которому тарифы на тепло до конца отопительного сезона повышаться не будут. Об этом 30 сентября заявил президент страны Владимир Зеленский на заседании Конгресса местной и региональной власти, которое транслировали украинские телеканалы

Украина не станет пересматривать тарифы на газ, несмотря на ситуацию в Европе - эксперт © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль объяснял, что цена на газ формируется рыночно. «Нафтогаз» предложил годовой тариф 7,96 гривен (около 20 рублей). Цена на газ зафиксирована и не будет превышать 8 гривен.

За год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.

Бывший вице-премьер Павел Розенко заявил, что президент Зеленский выбрал стратегию пиара на теме отказа повышать тарифы на коммунальные услуги за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. В целом, по его словам, Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью.