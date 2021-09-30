На Украине открыта продажа билетов на предстоящий концерт российского артиста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков. Факт его скорого приезда возмутил местных активистов, написал Realist 29 сентября

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«Да за что», «Он все равно приедет и соберет зал поклонников низкосортной российской попсы, малороссов и пофигистов», «Это просто деньги не пахнут», «Пирожковы не пахнут», — написали украиноязычные пользователи.

И это, отметило издание, несмотря на то, что Ревва не делал никаких политических высказываний и не давал концертов в Крыму.

Раньше украинские радикалы выступали против гастролей в их стране только тех россиян, которые поддерживали воссоединение Крыма с РФ, выступали на полуострове без разрешения Киева или высказывали пророссийскую позицию.

Теперь все российские артисты причисляются активистами к лицам, угрожающим национальной безопасности страны. На днях ведущий-русофоб Игорь Кондратюк создал петицию с требованием полностью запретить гастроли россиян на Украине.

По закону, документ должен набрать 25 тысяч голосов «За», чтобы его рассмотрел президент. Петиция Кондратюка уже собрала 18,6 тысяч голосов.

Украинский журналист Айдер Муждабаев пошел дальше и предложил решить вопрос «буйного потока ваты» путем сожжения компаний, занимающихся продажей билетов.