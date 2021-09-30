Он подчеркнул, что решение о его отставке может принять только Верховная Рада.
«Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года эдак полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров», – сказал Разумков.
Спикер считает начало сбора подписей за его отставку «безвозвратным шагом» и связывает данный вопрос со своими поправками к «закону об олигархах». Отметим, что Разумков отправил законопроект на рассмотрение в Венецианскую комиссию вопреки противодействию однопартийцев.
Ранее сообщалось, что Дмитрия Разумкова не пригласили на съезд партии власти «Слуга народа» в Трускавце.
По данным СМИ, на съезде может быть рассмотрен вопрос отставки спикера Рады в связи с его конфликтом с однопартийцами. Эксперты неоднократно заявляли, что у Разумкова могут быть собственные президентские амбиции.