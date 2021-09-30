Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутаты не собирали подписи за его отставку. Данный вопрос остается на уровне «кулуарных разговоров», передает слова спикера «Украинская правда» 30 сентября

Разумков выступил против второго срока Зеленского © Дмитрий Разумков/Фейсбук

«Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года эдак полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров», – сказал Разумков.

Спикер считает начало сбора подписей за его отставку «безвозвратным шагом» и связывает данный вопрос со своими поправками к «закону об олигархах». Отметим, что Разумков отправил законопроект на рассмотрение в Венецианскую комиссию вопреки противодействию однопартийцев.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Разумкова не пригласили на съезд партии власти «Слуга народа» в Трускавце.

По данным СМИ, на съезде может быть рассмотрен вопрос отставки спикера Рады в связи с его конфликтом с однопартийцами. Эксперты неоднократно заявляли, что у Разумкова могут быть собственные президентские амбиции.