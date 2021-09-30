Музыкант Игорь Наджиев, ставший известным в начале 1990-х годов, очень быстро растерял всенародную славу, в чем позже обвинил певицу Аллу Пугачеву. Об этом 29 сентября сообщил Sobesednik.ru

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«Да, моя фамилия вычеркнута. Недавно второй раз меня позвали на шоу "Ты — суперстар", но мое участие по непонятным причинам сорвалось. Я знаю, что меня, к примеру, никогда не позовут на "Первый канал" в проект "Три аккорда"», — заявил Наджиев.

Он уверен, что причиной немилости Пугачевой стала его конкуренция с супругом певицы тех лет Филиппом Киркоровым. Наджиев подчеркнул, что несмотря на всю несправедливость произошедшего не держит зла на примадонну и продолжает развивать свою карьеру.

«Я ежемесячно даю сольные концерты в одном легендарном клубе-ресторане Москвы. Мои выступления очень длительные, в последнее время пою по 43 песни за концерт. Такое у нас никто не делает. На меня приезжают люди из других городов», — заявил артист.

В последнее время на Аллу Пугачеву стали все чаще жаловаться ее коллеги по цеху, примадонну обвиняют в разрушении чужих карьер. Последними подобное заявление сделали ведущая Ангелина Вовк и певица Наталья Гулькина.

Игорь Наджиев — поэт, композитор, актер и певец, ставший известным по песням «Ну, целуй», «Свадебные свечи», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Самая лучшая женщина».