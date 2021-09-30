По словам Наджиева, его карьера уверенно шла в гору, и ничего не предвещало беды, до тех пор, пока не вмешалась примадонна, фактически поставившая крест на юном тогда артисте. Именно по просьбе Пугачевой, уверен певец, его резко перестали приглашать на всевозможные мероприятия.
«Да, моя фамилия вычеркнута. Недавно второй раз меня позвали на шоу "Ты — суперстар", но мое участие по непонятным причинам сорвалось. Я знаю, что меня, к примеру, никогда не позовут на "Первый канал" в проект "Три аккорда"», — заявил Наджиев.
Он уверен, что причиной немилости Пугачевой стала его конкуренция с супругом певицы тех лет Филиппом Киркоровым. Наджиев подчеркнул, что несмотря на всю несправедливость произошедшего не держит зла на примадонну и продолжает развивать свою карьеру.
«Я ежемесячно даю сольные концерты в одном легендарном клубе-ресторане Москвы. Мои выступления очень длительные, в последнее время пою по 43 песни за концерт. Такое у нас никто не делает. На меня приезжают люди из других городов», — заявил артист.
В последнее время на Аллу Пугачеву стали все чаще жаловаться ее коллеги по цеху, примадонну обвиняют в разрушении чужих карьер. Последними подобное заявление сделали ведущая Ангелина Вовк и певица Наталья Гулькина.
Игорь Наджиев — поэт, композитор, актер и певец, ставший известным по песням «Ну, целуй», «Свадебные свечи», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Самая лучшая женщина».