Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 29 сентября, передает Укринформ

Отмечается, что в период с 26 мая по 23 сентября в комиссию не поступали обращения относительно необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества.

«Учитывая, что надежное прохождение осенне-зимнего периода 2021/2022 годов является обязательным условием успешной синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемами стран ENTSO-E в установленные сроки, Министерство энергетики Украины обратилось к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться правом, предоставленным законом № 1396 —IX, и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества», — говорится в материалах к заседанию. Алексей Паевский: водородная энергетика имеет свои политические аспекты © Facebook, Алексей Паевский

При этом национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подтвердила, что ограничение доступной пропускной способности до 0 МВт для импорта электроэнергии на Украине, не создает угрозы операционной безопасности функционированию Объединенной энергосистемы Украины.

18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. 21 мая намерение запрета импорта до октября подтвердила НКРЭКУ и 26 мая она же вынесла решение о запрете до 1 октября.