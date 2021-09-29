Конечно же, Сергея Шефира можно было уволить или воздействовать на него каким-то другим образом, не убивая. Но мы должны понимать, что мы на самом деле имеем дело с людьми неадекватными. Об этом рассказал известный украинский политик и блогер Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Андрей Ермак может быть причастен к покушению на первого советника украинского президента Сергея Шефира. По его словам, Шефир и Зеленский — давние друзья. Но чем больше второй у власти, тем больше людей убирает Ермак из его окружения, чтобы в конце концов полностью манипулировать президентом.

Вполне возможно, что Шефир обладает информацией, озвучив которую не сам, а через людей, он уничтожит Ермака, считает эксперт.

«Шефир мог сказать что-то в одной из ссор: «Слушайте, если будете давить, кто его знает, может, все-таки узнают, есть ли у тебя награда Герой России или нет». Ермак мог это намотать на ус и при первой возможности устранить Шефира. Это неадекватные люди, они всерьез похищают людей с территории Молдовы. Они всерьез хотели посадить самолет с тридцатью двумя умеющими убивать людей вагнеровцами. Они дважды всерьез обсуждали покушение на меня, это я точно знаю. Это неадекватные люди совершенно. Поэтому мы не можем оценивать их с точки зрения адекватного человека, типа «а вот почему они так, зачем огород городить»? Вот затем — потому что они такие», — подчеркнул Шарий.

По его мнению, если украинские власти не найдут исполнителя, то это будет выглядеть совсем странно, а если все же найдут исполнителя, то тогда интересно, за кого они его выдадут, потому что в этой ситуации важно не выйти на заказчика.

Также нельзя исключать, что власти найдут исполнителя мертвым, потому что «если уж голливудщина, то по-полной», заключил собеседник издания.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.