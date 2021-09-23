О версиях, кто может стоять за покушением на Сергея Шефира, первого помощника президента, о том, какие темные дела связывают и разделяют команду Зеленскому в интервью Украина.ру рассказал блогер Анатолий Шарий

- Анатолий, ты в своем телеграм-канале озвучил версию покушения на Сергея Шефира, и недвусмысленно намекнул, что к этому может быть причастен Офис президента. Как и сам Зеленский, так и глава администрации….

— Я прямо говорю — Ермак или Зеленский. Ну, Зеленский — это пустышка. Что такое Зеленский, управляет страной Ермак. Ермак управляет страной, Ермак управляет президентом, Ермак управляет всем. Зеленский — это пустышка, кукла глупая, и что ему скажет Ермак, то он и делает. Это известно уже всем. Ермак себя называет уже открыто вице-президентом, но это уже с ума сошел человек. Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren

Поэтому что с Шефиром? Я высказал версию, вокруг которой бегают все цепные шавки Офиса президента, какие-то ноунеймы, включили все свои телеграм-каналы. И уже говорят — ага, Шарий слишком быстро среагировал. Наверное, это же Шарий покушался. Был бы я в Украине, меня уже бы, наверное, арестовали. Просто я где-то уже слышал такие обвинения — «слишком быстро».

Знаешь, где? На Донбассе. Когда что-то происходило, украинских журналистов не было, туда выезжали быстро российские журналисты. В Украине власти говорили: «Ага, это значит они причастны к обстрелу». Я такое уже помню. Просто думал, что за восемь лет уже немножко уйдут от этой парадигмы, но нет, они так и остаются.

- Кто такой Шефир, чтобы на него покушаться?

— Когда сегодня слышишь, что это олигархи мстят через Шефира, то хочется ответить: если бы олигархи хотели отомстить, они б завалили Зеленского, и не было бы его, потому что спецслужбы Зеленского, в том числе те, которые обеспечивают охрану, они умеют только бабушек арестовывать, пенсионеров, и выдумывать уголовные дела на блогеров.

Если бы кто-то хотел передать привет Зеленскому через кого-то, хотя это, считаю, полным идиотизмом, то «вальнули» бы какого-то более известного, более публичного, а не Шефира. О нем же многие люди до вчерашнего дня, если даже и слышали, то не понимали — что? Ну что-то такое где-то слышали, в таком плане.

А на самом деле человек Шефир многое решающий. Это первый помощник, тот самый, который встречался с людьми Ахметова, к примеру, на заправке. Поэтому да, в Офисе Зеленского да, одни борцы с олигархами, крупные борцы с олигархами… Причем когда мне рассказывают про крупных борцов с олигархами, я всегда спрашиваю, на кого из олигархов наложены санкции? На «олигарха» Шария? Зеленский и еще две версии: кто стоит за покушением на Шефира

- И все-таки что могло произойти?

— Ермак возомнил себя царем всея Украины. Поэтому «исполняющего обязанности президента» Зеленского он использует как ему угодно. То есть, Зеленский все делает по его совету, и самое главное, Ермак никого не допускает к телу президента. Это известно, я это слышал от бизнесменов, у которых отжимают бизнес. Сейчас прямо на Украине отжимают у многих бизнесменов предприятия и заводы. И отжимают во всех темах — там Ермак.

Кто хочет как-то договориться, выйти на кого-то, то Ермак их отгоняет. Он недоговороспособен, то есть, просто любит все забирать,

К Зеленскому попасть уже без Ермака невозможно. Если раньше на любой встрече с Зеленским присутствовал хотя бы какой-то Кирилл Тимошенко, еще садили этого клоуна, то сейчас только Ермак. Ермак везде, во всем. Он уже, мне кажется, иногда хочет интервью давать за Зеленского. И здесь Шефир, конечно, был абсолютно пятым колесом его, или палкой в колесе, потому что у него очень давняя связь с Зеленским по бизнесу, по всему. И он друг его, и все такое.

Но в сентябре всплыла информация, что в августе они поругались, причем ужасающе. Эта информация подтверждалась мне из нескольких источников. Не только «Украинская правда» сообщила. Потому что когда я стал интересоваться, что там вообще происходит, там очень серьезные перестановки планировались, и Шефиру, как сообщают источники, было предложено покинуть помещение. Он отказался, причем высказывался, что он об этом думает, достаточно резко. И я думаю, что здесь что-то личное сработало, или у Ермака, или у Зеленского, потому что Зеленский точно также был втянут в эту тему, ссору эту с Шефиром, и, конечно, стал на сторону своей «второй жены», то есть Ермака.

Поэтому я думаю, что отъезд их — это обеспечение алиби. Я серьезно. Просто подгадать в то время, когда нас даже в стране нет, а потом с ужасом и печалью в голосе завопить: Боже-Боже, что происходит?

Но у меня есть, конечно, вопросы по самому покушению. Три пули в ногу, сообщается калибр «семь шестьдесят два». Автоматные пули в ногу. Я видел людей, которым она попадала в ногу, но вообще-то три автоматных пули в ногу — это будет уже нечто в итоге немножко похожее на труп. Тем не менее, водитель Шефира выжил.

Второй вопрос, почему стреляли только на уровне ног? У меня есть ответ. Скорее всего, стекла были бронированы, а сама машина была добронирована. То есть не полностью бронирована, но бронещитки там вставлены были. Возможно в этом фишка, потому что если она не бронированная, то очень трудно найти объяснение, почему стреляли именно на этом уровне. Но я уверен на 99%, что она была бронированная. Шефир не дурак, ездить без охраны на простой машине.

Плюс почему еще он не дурак — потому что как рассказывают люди, он активно участвовал в отжиме определенных предприятий по указанию того же Зеленского, вместе с Коломойским. Поэтому он не должен был себя чувствовать прям так спокойно. Я думаю, была бронированная. Либо если нету, большие вопросы к самому покушению. Там сейчас вертолеты летают, наши ребята на месте. Власти вызвали армейские машины, и армия пошла в лес искать, наверное, бригаду «Призрак».

Официальная версия — это рука Москвы, конечно же, потому что «за антироссийскую позицию Путин отомстил». Этот бред уже гулят восемь лет. Я уже думал, что уже не считают нас всех прям такими тупыми, чтобы озвучивать подобные версии. Но нет, продолжают считать.

Шефир дал комментарий, сказал, что он очень большой друг Зеленского, версия эта чепуховая. Дружная команда у них — это все полная чепуха, потому что никакая у них не дружная команда, потому что у них грызня идет такая, что просто жесть. Предупреждение президенту. Что могло стать причиной покушения на главного советника Зеленского © hromadske.ua

- Если Ермак такой влиятельный, зачем ему организовывать покушение на Шефира? Ведь ему просто можно сказать: пошел вон, и он пойдет. Тем паче для Зеленского выгнать Шефира вообще не составляет труда…

— «Тайна сия великая есть». Мы можем оценивать происходящее с точки зрения того, что перед нами адекватные люди, к примеру. И мы говорим: «Нет, так не делается». Конечно же, мы понимаем, что Шефира можно уволить, можно заставить уйти, можно как-то каким-то образом воздействовать, еще что-то можно. Но мы должны понимать, что мы на самом деле имеем дело с людьми неадекватными.

Вполне возможно, что Шефир обладает информацией, озвучив которую не сам, а через людей, он уничтожит Ермака.

Шефир мог сказать что-то в одной из ссор: «Слушайте, если будете давить, кто его знает, может, все-таки узнают, есть ли у тебя награда Герой России или нет». Ермак мог это намотать на ус и при первой возможности устранить Шефира.

Это неадекватные люди, они всерьез похищают людей с территории Молдовы. Они всерьез хотели посадить самолет с тридцатью двумя умеющими убивать людей вагнеровцами.

Они дважды всерьез обсуждали покушение на меня, это я точно знаю. Это неадекватные люди совершенно. Поэтому мы не можем оценивать их с точки зрения адекватного человека, типа «а вот почему они так, зачем огород городить»? Вот затем — потому что они такие. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

- Сейчас в Bellingcat ведет расследование Христо Грозев по поводу сорвавшейся операции по задержанию вагнеровцев. Ведь в Киеве говорили, что якобы Ермак сорвал операцию. Мог ли Шафер угрожать ему тем, что публично расскажет об этом?

— Бинго! Так я об этом и говорю тебе. Что конечно же Шефир мог знать эту информацию,. Но если уже даже был озвучен оперативный псевдоним Ермака, это значит, в принципе, что эта информация уже пытается прорваться наверх. Шефир, конечно же, на такой должности это все знал. Это же совсекретная информация! Эту суперсекретную информацию носит этот человек. И он не такой дурак, чтобы сливать ее в лоб. Конечно же, если бы он где-то что-то слил, то всему пришел бы конец, и поэтому как лучше всего решить такую ситуацию? Скажи, как лучше? Уволишь ты его — проблемы и начнутся.

- Я понял.

— Конечно, лучше было бы отравить Шефира. Ермак похож на человека, который «лучше бы отравил». А стрельба — это похоже на Зеленского, психопатия такая. В любом случае это дело рук этой парочки, я уверен.

- Ты сказал: «оперативный псевдоним всплыл». Расскажи об этом поподробнее!

— Так ты загугли. «Ермак». Была у него, по-моему, погремуха «Козырь». Я еще не могу некоторых вещей рассказывать, но я совершенно убежден, что у него есть контакты в определенных силовых структурах в сопредельных государствах.

Уверен в этом совершенно. И я думаю, что на чем-то его прихватили таком, я не склонен думать, что на личном типа того, что он собак любит, или еще что-то. Но я думаю, что что-то на него есть, и после того, как он начал сотрудничать, теперь ему уже назад хода нет. Вот у меня есть такое вот ощущение. Плюс, я знаю некоторые вещи, о которых еще рано говорить. Александр Лазарев: Покушение на Шефира похоже на неправдоподобную акцию © скриншот с видео NEWSONE

- Еще раз расскажи нашим читателям о том, как они два раза обсуждали на полном серьезе покушение на тебя.

— По моей информации там состоялся ряд заседаний, на которых обсуждалось, как меня достать законными путями. Они там нагибали представителей. Причем там были НАБУ, там был САП, там была глава государственной фискальной службы, и от Генпрокуратуры, по-моему, не Венедиктова, а первый зам, или кто-то. И там кричали, обсуждали, как меня лучше достать, потому что у Зеленского истерика.

Но были еще и совещания непубличные. Они тогда начали подыскивать исполнителя на территории Европы. Причем идея была такая, что типа это какой-то патриот, который возмущен моими рассказами про Революцию достоинства, и вот он пошел и осуществил…

Дважды они такое обсуждали, это моя информация прямо оттуда, из Офиса президента. Обсуждалось это не в офисе. Однажды они даже дурака одного присмотрели в одной стране. Потом все же они отказались от покушения, потому что первое — я осуществил свою спецоперацию, когда вскрыл эту всю контору, и даже опубликовал аудиозаписи. Сергей Шабовта: Нападение на Шефира — это тревожный симптом для Украины © Facebook, Сергей Шабовта

А вообще они, когда узнали, что у меня вооруженная охрана, поняли, что может быть, будет не так весело, как с Чаусом, и что банально могут всех тут пострелять. Когда идентифицируют, то будет скандал не такой, как в Молдове.

- Анатолий, а ты правоохранительные органы той европейской страны, где ты сейчас пребываешь, поставил в известность, что на тебя могут покушаться?

— Ну, конечно! Конечно, я на связи с рядом полицейских служб, потому что полиция здесь разделена на несколько подразделений. Но самая главная полиция — национальная — мы постоянно на связи, они в курсе ситуацией всей, да.

- Есть информация, что Шефир еще связан с Аваковым (я это у тебя как раз прочитал) и первый второго до последнего защищал. А не может быть такого, например, Шефир поссорился с Аваковым, а Аваков решил, ну, негодяй, щас завалю, а подумают на Зеленского с Ермаком?

— Может быть, конечно, все, что хочешь, могут космические лучи вскипятить чайник. Но на самом деле я думаю нет, Аваков вполне здравомыслящий человек, он мыслит эмоциями иногда, но, тем не менее, не в этой ситуации — поссорились, не поссорились — я думаю, нет.

Аваков видит себя дальше в политике в Украине, ему этого не надо, потому что он-то ведь понимает, что рыть будут землю. Я сейчас наблюдаю с величайшим интересом за тем, что происходит.

Мне крайне интересно, кого же они поймают. На исполнителя они же должны будут выйти, по идее-то. Они сейчас прочесывают все леса, все-все, вертолеты летают, реально. Правда, я не могу понять, кого они там надеются найти через четыре часа, зачем там летать вертолетам, может быть, они думают, что киллеры сели там, и развели костер, и начали готовить себе уху? Сергей Шефир: кто он

Думаю, что даже нетрудно предсказать, что будет дальше. Я предсказал четко, что они скажут, что это «рука Кремля», но кого они сейчас найдут, и кого они выдадут за стрелка не знаю. Может, кого-то из Нацкорпуса.

- Ты еще говорил о том, что Шефир связан с Ахметовым, правильно я понимаю?

— Это не я говорил. Это говорит программа «Схемы» Радио «Свобода». Я пользуюсь только проукраинскими проверенными источниками информации, ты же знаешь. Вот набрать «Шефир — встреча — Ахметов». «Первый помощник Зеленского тайно приезжал встречаться»… Он приезжал в имение Ахметова. Ого! Он приезжал 31 августа, выехал на Ауди а-8. Кстати, вот на этой же машине, я так понимаю, он и отправился в Конча-Заспу, и там встречался с Ахметовым. Ни хрена себе! Вот такой борец с Ахметовым, борец с олигархами — Шефир, которому олигархи хотели отомстить.

- Твой прогноз — чем это все завершится в итоге?



— Да, я надеюсь на то, что они найдут исполнителя. Если они не найдут исполнителя, то это будет выглядеть совсем странно, уж совсем-совсем странно. Если же они найдут исполнителя, то тогда интересно, за кого они его выдадут. Понимаете, для них очень опасно найти исполнителя, потому что исполнитель скажет об организаторе, организатор укажет на заказчика и т.д. Война в ОП или передел в энергетике? Слободчук о том, кто причастен к покушению на Шефира © Скриншот из видео Украина.ру

Тут очень сложно. Поэтому скромно, аккуратно предположу, что несмотря на то, что это невероятно и подозрительно — они не найдут исполнителя возможно. Или найдут исполнителя мертвым, к примеру. Вот так даже. Если уж голливудщина, то по полной. Это же они снимают фильмы. Ты понимаешь — они фильмы снимают, сценаристы.

- Ты настаиваешь на том, что Ермак — это самое влиятельное лицо в окружении Зеленского. Скажи, пожалуйста, почему, каким образом он им стал?

— Зеленский очень несамостоятельный человек. Он реально очень ведомый человек. Чем больше он пытается казаться грозным, тем, на самом деле, он слушает все, что ему говорят. Раньше таких людей было много. Очень много людей говорили ему что-то. Но Ермак постепенно начал их оттирать. Одного зашкварил…

Как это происходит. Он говорит Зеленскому: «А вот тот-то на самом деле назвал тебя земляным червем». А Зеленский, ввиду того, что он ведомый — «да, называл, и все». И как бы он начал их отодвигать. Там был ряд замов главофиса президента, которые имели доступ к телу. А потом он начал их отшивать: «Этот плохой, этот еще какой-то, этот зашкваренный, он в глазах народа уже зашкваренный, не появляйся с ним на людях», и т.д.

Вот таким образом очень тихо, он постепенно вылез на первые роли, и все, теперь ты не найдешь практически ни одной фотографии, где не маячит Ермак на заднем плане. Но никаких секретов не было, он, пользуясь тем, что Зеленский слабый и ведомый человек — вливал ему в уши, постепенно влил и остался сам.

- Не может такого произойти, что по итогу расследования Ермака отправят в отставку, если вдруг обнаружится его след в этом деле?

— В Украине чувак ехал 200 километров в час пьяный, и въехал в автомобиль, и пострадало шесть человек, в том числе дети. Это знают все. То есть, все об этом написали, все об этом сообщили, и что? Что с ним случилось? Да ничего абсолютно. Этот чувак просто из окружение «Зэ», этот чувак креатура олигархов, и поэтому ему никто ничего не сделает. Трохин, или как его — депутат. Это самый обычный депутат. И вот они даже обычного депутата, с ним ничего сделать не могут. Давай вспомним того, который брал на камеру деньги, пересчитывал взятку. Что с ним случилось?— Ничего! Ходит, голосует, делает свои дела.

А здесь ты хочешь сказать, что Ермак, который сосредоточил в своих руках все, офису президента подчиняется МВД, Прокуратура и т.д. Кто им что сделает? Они давным-давно народ считают тупым дегенеративным быдлом. Если с октября опять повышают тариф на 40%, а могут на 80% повысить, и никто ничего не вякнет. Им плевать. Им давно плевать на общественное мнение, на какие-то… Им не плевать, когда начинают качать какие-то типа радикалы, вот десять человек приходят, начинают качать. Тогда они пытаются договариваться каким-то образом. А так им до лампочки.

- А позиция американцев?

— Позиция американцев — это очень серьезный аргумент. И я вообще удивлен, почему до сих пор американцы не дали понять Зеленскому, что, к примеру, не надо убирать Разумкова, потому что в принципе, это единственный еще человек, который как-то уравновешивал этот жесткий неадекват, который происходит с Зеленским и офисом президента. Уравновешивал только тем, что он просто говорит «я подчиняюсь закону, давайте делать по закону, по регламенту». Такой законник, а те беспредельщики. Штаты, возможно, кулуарно что-то рассказывают, но мне позиция Штатов кажется слегка какой-то вялой в отношении этого неадеквата с Украины.

- По поводу США. Если Штаты, например, решают, что тот или иной человек им мешает, то они сделают все, чтобы этот человек не мешал. Как, например, было с Медведчуком или Фирташем. Ты влияешь на информационную повестку на Украине, на политические расклады, ты один из наиболее влиятельных, но независимых журналистов и политиков, тебя украинским властям невозможно арестовать, так как ты живешь в Европе. А может быть такое дело, что в Офисе Зеленского думали — покушаться на тебя, или не покушаться…

— А Штаты им сказали заткнуться.

- Заткнуться? А почему? Ты же в своих блогах постоянно «опускаешь» их креатуру — Зеленского.

— Это выглядит очень схематично просто. Да, я слышал, что много людей не могли понять, а что происходит, почему так происходит, что Штаты не видят в тебе врага? Потому что, если бы Штаты захотели…

Я точно знаю, что за деятельностью моей и партии влиятельно наблюдают эти самые люди, и по всей видимости, они не считают, что я несу прямую угрозу Соединенным Штатам — вот, в чем дело. Есть люди, которые не несут угрозы, но они так считают. А по мне по всей видимости, у них нет такого представления, потому что это ж наши могут только рассказывать «он шпион Кремля», еще что-то.

Я думаю, Штаты прекрасно знают, за какие деньги я существую. Штаты отлично знают, чем я занимаюсь. Чем законным, незаконным я занимаюсь. Ты же понимаешь, там уровень просто сумасшедший. Они захотят — сейчас наш разговор прослушают. Поэтому я полагаю, что они прекрасно понимают, что я чист, и поэтому не видят смысла мочить меня, помогая этим неадекватам. Это не креатура Штатов. Я думаю, Зеленский уже и Штатам надоел, и я думаю, что они не видят его политического будущего, скажем мягко.



