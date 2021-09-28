Вместе с примадонной Шуфутинский учился в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова. Кроме того, будущие звезды «крутились» в одной компании и соответственно близко общались.
По словам шансонье, вместе они даже прогуливали пары… в подвале своего же учебного заведения. Там стоял рояль, и студенты приносили контрабас и другие музыкальные инструменты, на которых музицировали вместо учебных занятий.
Шуфутинский рассказал, что во время таких «концертов», Пугачева, совершенно не владевшая иностранными языками, прекрасно исполняла джазовые партии на английском.
Вспомнил певец и о том, как они с примадонной ходили друг к другу в гости, а его бабушка возмущалась длиной юбки Пугачевой.
Со времени, признался Шуфутинский, общение стало не таким частым, а в последние годы к поводам отменить личное общение добавился и коронавирус, которого, заявил артист, они оба с Пугачевой побаиваются.