Певец Михаил Шуфутинский 27 сентября дал интервью журналисту Антону Красовскому в его авторской программе «Антонимы», где рассказал не только о том, что был однокурсником артистки Аллы Пугачевой, но и об отношениях, которые их связывали

Хрюша и Степашка в шоке: Ангелина Вовк обвинила Пугачеву в подлости © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По словам шансонье, вместе они даже прогуливали пары… в подвале своего же учебного заведения. Там стоял рояль, и студенты приносили контрабас и другие музыкальные инструменты, на которых музицировали вместо учебных занятий.

Шуфутинский рассказал, что во время таких «концертов», Пугачева, совершенно не владевшая иностранными языками, прекрасно исполняла джазовые партии на английском.

Вспомнил певец и о том, как они с примадонной ходили друг к другу в гости, а его бабушка возмущалась длиной юбки Пугачевой.

Со времени, признался Шуфутинский, общение стало не таким частым, а в последние годы к поводам отменить личное общение добавился и коронавирус, которого, заявил артист, они оба с Пугачевой побаиваются.