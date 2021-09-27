Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук увеличил свои шансы стать председателем парламента после отставки Дмитрия Разумкова тем, что помог проголосовать депутатам большинства закон об олигархах по ускоренной процедуре. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире Дикий LIVE

Ведущий напомнил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила недовольство тем, что за закон об олигархах депутаты проголосовали по сокращенной процедуре, не рассмотрев правки каждого депутата. Она назвала действия вице-спикера «низкопробным шоу».

«Ее (Тимошенко) вообще прокинули. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия за 15 минут до голосования выходит и говорит, что мы согласовали план Тимошенко о рассмотрении правок. И начинает Стефанчук вести заседание без этого плана», — заявил Бортник.

Не Стефанчук: Карасев спрогнозировал, кто займет место Разумкова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.