Ведущий напомнил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила недовольство тем, что за закон об олигархах депутаты проголосовали по сокращенной процедуре, не рассмотрев правки каждого депутата. Она назвала действия вице-спикера «низкопробным шоу».
«Ее (Тимошенко) вообще прокинули. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия за 15 минут до голосования выходит и говорит, что мы согласовали план Тимошенко о рассмотрении правок. И начинает Стефанчук вести заседание без этого плана», — заявил Бортник.
По его мнению, такое «поведение Стефанчука увеличило его шансы стать главой Верховной Рады».
В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.