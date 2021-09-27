Президент призвал не зацикливаться на проблеме мигрантов, пересекающих границу с Польшей и Литвой, и подчеркнул, что у Белоруссии возникли проблемы оборонного характера.
«Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США… Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт… там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно "работе по Беларуси"», — заявил Лукашенко.
Президент сообщил, что на границе Украины и Белоруссии даже украинскими пограничниками обнаруживаются тайники с оружием. Ранее в СМИ сообщалось об обстреле пограничного знака Белоруссии со стороны Украины.
Вопросы обороны и безопасности Белоруссии ранее обсуждались на полях саммита ОДКБ в Душанбе, который состоялся по завершении учений «Запад-2021». По словам Лукашенко, между Россией и Белоруссией были достигнуты договоренности о поставках Минску комплексов С-400, «Тор-2» и прочих новейших видов вооружений, предназначенных для прикрытия границ страны на западном и южном направлениях.