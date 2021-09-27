«Вторая польская кампания». В День народного единства Лукашенко преподал урок истории
«Вторая польская кампания». В День народного единства Лукашенко преподал урок истории
© REUTERS, Shamil Zhumatov
Президент призвал не зацикливаться на проблеме мигрантов, пересекающих границу с Польшей и Литвой, и подчеркнул, что у Белоруссии возникли проблемы оборонного характера.

«Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США… Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт… там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно "работе по Беларуси"», — заявил Лукашенко.

Президент сообщил, что на границе Украины и Белоруссии даже украинскими пограничниками обнаруживаются тайники с оружием. Ранее в СМИ сообщалось об обстреле пограничного знака Белоруссии со стороны Украины.

Вопросы обороны и безопасности Белоруссии ранее обсуждались на полях саммита ОДКБ в Душанбе, который состоялся по завершении учений «Запад-2021». По словам Лукашенко, между Россией и Белоруссией были достигнуты договоренности о поставках Минску комплексов С-400, «Тор-2» и прочих новейших видов вооружений, предназначенных для прикрытия границ страны на западном и южном направлениях.