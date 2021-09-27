Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. Результаты опубликовали на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии

Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

На третьем месте «Зеленые», которые набрали 14,8% голосов. Свободная демократическая партия набрала 11,5%. За «Альтернативу для Германии» проголосовали 10,3% избирателей.

Левая партия набрала 4,9% и таким образом не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в бундестаг впервые с 2002 года. За остальные партии в общей сложности проголосовали 8,7% жителей Германии.

Кандидаты в канцлеры Германии от лидирующих партий Олаф Шольц (СДПГ) и Армин Лашет (ХДС/ХСС) уже заявили, что собираются закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до Рождества. По словам Шольца, если это произойдет чуть раньше, то «было бы тоже хорошо».

В избирательной программе СДПГ было сказано, что партия, несмотря на критику, делает ставку на диалог с Москвой и, в частности, собирается добиваться смягчения визового режима для молодежи.