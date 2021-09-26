Он отметил «постоянные попытки» Киева представить сторонами конфликта в Донбассе Украину и РФ.
«Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И, конечно же, он может решаться, только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик из-за позиции Украины.
Ранее в Киеве предложили включить в повестку «нормандского формата» (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по Донбассу тему транзита газа через Украину.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Владимиру Зеленскому нужно обсуждать конфликт в Донбассе с представителями ЛДНР, а о взаимоотношениях стран он готов говорить в Москве.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210713/1031825319.htmlПутин отметил, что Зеленскому нужно обсуждать конфликт в Донбассе с представителями ЛДНР, а о взаимоотношениях стран он готов говорить в Москве.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210713/1031825319.html