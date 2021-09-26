Конфликт в Донбассе внутриукраинский и может решиться лишь при диалоге сторон. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в программе «Москва Кремль. Путин на телеканале «Россия 1»

А где война? Участники нормандского формата «потеряли» Донбасс на переговорах © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И, конечно же, он может решаться, только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик из-за позиции Украины.

Ранее в Киеве предложили включить в повестку «нормандского формата» (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по Донбассу тему транзита газа через Украину.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Владимиру Зеленскому нужно обсуждать конфликт в Донбассе с представителями ЛДНР, а о взаимоотношениях стран он готов говорить в Москве.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210713/1031825319.htmlПутин отметил, что Зеленскому нужно обсуждать конфликт в Донбассе с представителями ЛДНР, а о взаимоотношениях стран он готов говорить в Москве. Путин отметил, что Зеленскому нужно обсуждать конфликт в Донбассе с представителями ЛДНР, а о взаимоотношениях стран он готов говорить в Москве.