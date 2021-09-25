Немецкая компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool расторгла контракты с некоторыми потребителями из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом 25 сентября сообщило агентство Regnum

Как отмечают в компании, такое решение она вынуждена принять ввиду экономической нецелесообразности указанных соглашений. За последние месяцы закупочные цены на газ и электричество выросли почти втрое, цен на новые закупки — вчетверо.

С каким количеством клиентов были расторгнуты контракты не сообщается.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

В сообщении, опубликованном на сайте Deutsche Energiepool, также говорится, что быстрый и беспрецедентный рост стоимости газа стал неожиданностью для всех. По мнению представителей компании, из-за отсутствия запасов в европейских хранилищах цены на газ продолжат расти.

Ранее стало известно, что стоимость газа в Европе на торгах 15 сентября достигла 966,35 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена октябрьских фьючерсов на голландском хабе TTF достигала 79 евро за МВт/ч, что соответствует 966,35 долларов за 1 тыс. кубов природного газа.

Вскоре цены немного откатили назад, остановившись на отметке в 940 долларов за 1 тыс. кубометров, зафиксировав семнадцатипроцентный рост с начала торгов.