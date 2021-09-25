Согласно поправкам Разумкова, спровоцировавшим правовую коллизию, определение статуса олигархов переходит к Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК), а не к Совету национальной обороны и безопасности (СНБО). По мнению собеседника издания, принятие закона с этими поправками произошло из-за крайней спешки в принятии закона.
«Вчерашнее "очень успешное" голосование, похмельные последствия которого мы видим сегодня, было тестом для Стефанчука… Возможно, это произошло неслучайно. Но закон принимался в дикой спешке, Стефанчук ставил себе цель быстро продемонстрировать, что он может вести заседание. Это в очередной раз показывает, насколько "сырой" была подготовка этого решения», — сказал Якубин.
Эксперт рассказал, что проблемы с принятием закона — показатель нового витка напряженности между президентом Владимиром Зеленским и спикером Разумковым. По его словам, партия власти «Слуга народа» уже нашла Разумкову замену в виде первого зампреда Верховной Рады Руслана Стефанчука.
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