Верховная Рада проголосовала за «закон об олигархах», содержащий правовую коллизию. О том, почему это произошло, и кем хотят заменить спикера парламента Дмитрия Разумкова, рассказал политолог Алексей Якубин в интервью Украина.ру

В партии Зеленского нашли выход из ситуации с голосованием закона об олигархах © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк Разумкова, спровоцировавшим правовую коллизию, определение статуса олигархов переходит к Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК), а не к Совету национальной обороны и безопасности (СНБО). По мнению собеседника издания, принятие закона с этими поправками произошло из-за крайней спешки в принятии закона.

«Вчерашнее "очень успешное" голосование, похмельные последствия которого мы видим сегодня, было тестом для Стефанчука… Возможно, это произошло неслучайно. Но закон принимался в дикой спешке, Стефанчук ставил себе цель быстро продемонстрировать, что он может вести заседание. Это в очередной раз показывает, насколько "сырой" была подготовка этого решения», — сказал Якубин.

Эксперт рассказал, что проблемы с принятием закона — показатель нового витка напряженности между президентом Владимиром Зеленским и спикером Разумковым. По его словам, партия власти «Слуга народа» уже нашла Разумкову замену в виде первого зампреда Верховной Рады Руслана Стефанчука.

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