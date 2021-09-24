Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
— Алексей, как вы прокомментируете принятие «закона об олигархах» в контексте конфликта Разумкова и Зеленского?
— Кажется, что этот закон показывает и так нарастающие противоречия, которые были между командой Зеленского и Разумковым. Конфликт между ними начался давно, Разумков отказывался голосовать за внесудебные санкции СНБО против Медведчука, Козака и за закрытие телеканалов. И критиковал уже тогда внесудебные санкции за неконституционность и несоответствие закону.
Сейчас мы видим, что противоречия достигли нового витка. Во многом они проистекают из того, что формально Украина — парламентско-президентская республика. По сути, спикер Рады — второе лицо в государстве. Если произойдет отставка Зеленского, то функции главы государства будет исполнять не премьер-министр, а спикер парламента. Я уже не говорю о том, что в политике спикер парламента — одно из главных действующих лиц.
Здесь присутствует определенная структурная проблема. Де-факто у нас президентская модель, а де-юре — парламентско-президентская. Оттуда возникает постоянный конфликт. Давайте также не забывать, что Зеленский «перешел экватор». Скоро будет 2,5 года, как он стал президентом Украины. На Банковой уже думают о горизонте 2024 года, следующих президентских выборах, другие игроки уже рассматриваются как потенциальные конкуренты.
По поводу вчерашнего голосования — власть постаралась показать, что даже без Разумкова она способна проталкивать решения в Раде. По сути, мы видели, что голосование вел Стефанчук. Я предполагаю, что его кандидатура рассматривается на пост спикера. Вчерашнее «очень успешное» голосование, похмельные последствия которого мы видим сегодня, было тестом для Стефанчука, проверялось, как он может вести заседания Рады.
— В ближайшее время произойдет переголосование. Как получилось, что Рада проголосовала за поправки Разумкова (где олигархов определяет НАПК, а не СНБО)?
— Возможно, это произошло неслучайно. Но закон принимался в дикой спешке, Стефанчук ставил себе цель быстро продемонстрировать, что он может вести заседание. Это в очередной раз показывает, насколько «сырой» была подготовка этого решения.
— Как вы думаете, почему Разумков хочет передать контроль над олигархами в руки НАПК?
— Разумков понимает, что дальнейшее формальное усиление СНБО — это точно не в плюс его личным перспективам и ситуации, которая складывается в стране. Через СНБО в стране установится, мягко выражаясь, суперпрезидентский режим с явными автократическими тенденциями. Получается, что придание еще больших полномочий СНБО дает президенту еще больше власти.
Давайте не обманываться, дело не в секретаре СНБО. Все решения СНБО утверждаются указом президента, по сути, президент вне Конституции получает для себя дополнительные полномочия. Разумков эту ситуацию рассматривает как угрожающую.
Ситуация с «законом об олигархах» — не имитация борьбы с ними, главная цель тут в том, чтобы просто взять под контроль финансово-промышленные группы, и установить, кому можно финансировать политиков, а кому нельзя, кому можно финансировать СМИ, а кому нет и так далее.
— Какие последствия вы видите в случае принятия закона по образцу Банковой?
— Тут есть нюанс, так как возникла правовая коллизия. Стефанчук не может передать этот закон на подпись президенту, потому что нужно переголосовать. Как это называет власть, нужно совершить «техническую правку». А это, в свою очередь, затягивает всю историю. Следующие две недели у ВР не являются пленарными, то есть принятие правки отложат минимум на этот срок. За это время внутри Рады меняются процессы. Ситуация с Разумковым тоже может измениться (тем не менее Рада приняла решение не переголосовывать за закон об олигархах, что стало известно уже после разговора с Якубиным — ред.).
Но если мы представим себе, что закон будет принят в том формате, в котором того желает власть, то Банковая сможет начать активный процесс усиления контроля над финансово-промышленными группами. Плюс ко всему лица, признанные олигархами, будут вынуждены ходить в СНБО, подавать отчеты, это будет похоже на реалити-шоу.
— Связано ли покушение на Шефира с объявленной Зеленским борьбой с олигархами?
— Такое впечатление, что нет, хотя ситуация с Шефиром активно использовалась, чтобы протолкнуть этот закон. Мы видели это по заявлениям самого президента и внутри самой партии власти. «Вот, смотрите — олигархическая система сопротивляется».
Однако замечу, что Шефир не является даже официально трудоустроенным в офисе президента, он работает на общественных началах. Мне кажется, что причины покушения были другими. Шумиха вокруг этой истории значительно стихла. Прямой связи я не вижу, хотя первые лица государства это покушение попытались использовать.