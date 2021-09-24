Закон об олигархах свидетельствует о нарастающих противоречиях между президентом Зеленским и спикером парламента Разумковым, считает политолог Алексей Якубин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

— Алексей, как вы прокомментируете принятие «закона об олигархах» в контексте конфликта Разумкова и Зеленского?

— Кажется, что этот закон показывает и так нарастающие противоречия, которые были между командой Зеленского и Разумковым. Конфликт между ними начался давно, Разумков отказывался голосовать за внесудебные санкции СНБО против Медведчука, Козака и за закрытие телеканалов. И критиковал уже тогда внесудебные санкции за неконституционность и несоответствие закону. Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Сейчас мы видим, что противоречия достигли нового витка. Во многом они проистекают из того, что формально Украина — парламентско-президентская республика. По сути, спикер Рады — второе лицо в государстве. Если произойдет отставка Зеленского, то функции главы государства будет исполнять не премьер-министр, а спикер парламента. Я уже не говорю о том, что в политике спикер парламента — одно из главных действующих лиц.

Здесь присутствует определенная структурная проблема. Де-факто у нас президентская модель, а де-юре — парламентско-президентская. Оттуда возникает постоянный конфликт. Давайте также не забывать, что Зеленский «перешел экватор». Скоро будет 2,5 года, как он стал президентом Украины. На Банковой уже думают о горизонте 2024 года, следующих президентских выборах, другие игроки уже рассматриваются как потенциальные конкуренты.

По поводу вчерашнего голосования — власть постаралась показать, что даже без Разумкова она способна проталкивать решения в Раде. По сути, мы видели, что голосование вел Стефанчук. Я предполагаю, что его кандидатура рассматривается на пост спикера. Вчерашнее «очень успешное» голосование, похмельные последствия которого мы видим сегодня, было тестом для Стефанчука, проверялось, как он может вести заседания Рады.

Раде придется заново голосовать за закон об олигархах © Facebook, Верховна Рада України В ближайшее время произойдет переголосование. Как получилось, что Рада проголосовала за поправки Разумкова (где олигархов определяет НАПК, а не СНБО)?

— Возможно, это произошло неслучайно. Но закон принимался в дикой спешке, Стефанчук ставил себе цель быстро продемонстрировать, что он может вести заседание. Это в очередной раз показывает, насколько «сырой» была подготовка этого решения.

— Как вы думаете, почему Разумков хочет передать контроль над олигархами в руки НАПК?

— Разумков понимает, что дальнейшее формальное усиление СНБО — это точно не в плюс его личным перспективам и ситуации, которая складывается в стране. Через СНБО в стране установится, мягко выражаясь, суперпрезидентский режим с явными автократическими тенденциями. Получается, что придание еще больших полномочий СНБО дает президенту еще больше власти.

Давайте не обманываться, дело не в секретаре СНБО. Все решения СНБО утверждаются указом президента, по сути, президент вне Конституции получает для себя дополнительные полномочия. Разумков эту ситуацию рассматривает как угрожающую. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Ситуация с «законом об олигархах» — не имитация борьбы с ними, главная цель тут в том, чтобы просто взять под контроль финансово-промышленные группы, и установить, кому можно финансировать политиков, а кому нельзя, кому можно финансировать СМИ, а кому нет и так далее.

— Какие последствия вы видите в случае принятия закона по образцу Банковой?

— Тут есть нюанс, так как возникла правовая коллизия. Стефанчук не может передать этот закон на подпись президенту, потому что нужно переголосовать. Как это называет власть, нужно совершить «техническую правку». А это, в свою очередь, затягивает всю историю. Следующие две недели у ВР не являются пленарными, то есть принятие правки отложат минимум на этот срок. За это время внутри Рады меняются процессы. Ситуация с Разумковым тоже может измениться (тем не менее Рада приняла решение не переголосовывать за закон об олигархах, что стало известно уже после разговора с Якубиным — ред.).

Но если мы представим себе, что закон будет принят в том формате, в котором того желает власть, то Банковая сможет начать активный процесс усиления контроля над финансово-промышленными группами. Плюс ко всему лица, признанные олигархами, будут вынуждены ходить в СНБО, подавать отчеты, это будет похоже на реалити-шоу.

Налоги — бедным, хлопоты — богачам. Как украинские олигархи борются с государством Связано ли покушение на Шефира с объявленной Зеленским борьбой с олигархами?

— Такое впечатление, что нет, хотя ситуация с Шефиром активно использовалась, чтобы протолкнуть этот закон. Мы видели это по заявлениям самого президента и внутри самой партии власти. «Вот, смотрите — олигархическая система сопротивляется».

Однако замечу, что Шефир не является даже официально трудоустроенным в офисе президента, он работает на общественных началах. Мне кажется, что причины покушения были другими. Шумиха вокруг этой истории значительно стихла. Прямой связи я не вижу, хотя первые лица государства это покушение попытались использовать.