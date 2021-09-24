Актриса Агата Муцениеце отреагировала на обвинения супруги своего бывшего парня украинской артистки Галины Безрук. Соответствующий пост в сториз Instagram она выложила 23 сентября

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По заверению Безрук, последней каплей стала серия событий, когда муж пнул ее в живот, сжег документы их общей дочери, а в довесок еще и попался на переписке интимного характера с бывшей подружкой, актрисой Агатой Муцениеце.

В качестве ответа последняя опубликовала сториз, в котором играет фрагмент песни группы 10AGE: «Нету интереса доказывать че-то».

Муцениеце встречалась с Алексеевым на первом курсе ВГИКа, но быстро рассталась с ним, переключившись на роман с артистом Павлом Прилучным. За него актриса позже вышла замуж, но в прошлом году развелась с громким скандалом и взаимными обвинениями.

Не так давно в интервью Муцениеце заявила, что «никогда не будет заводить отношений с женатыми мужчинами». Таким образом она ответила на обвинения в интимных отношениях с режиссером Климом Шипенко, который связан узами брака.