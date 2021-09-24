В социальной сети Instagram на днях появился новый профиль. Создал его отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский

Сидящий в полтавской тюрьме убийца сумел выкрасть дочь депутата © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Нам, как родителям, тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные, никому не известные так называемые "политологи". Они, не приводя никаких аргументов и фактов, называют его "вором" и "убийцей", и при этом даже не хотят хоть немножко вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле», — написал Александр Зеленский.