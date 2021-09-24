Мужчина разместил в сети три публикации, снабдив их фотографиями с женой и сыном. К каждому посту он добавил собственные размышления, например, такое:
«Нам, как родителям, тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные, никому не известные так называемые "политологи". Они, не приводя никаких аргументов и фактов, называют его "вором" и "убийцей", и при этом даже не хотят хоть немножко вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле», — написал Александр Зеленский.