В результате действий сотрудника Госбюро расследований (ГБР) государственному бюджету Украины был нанесен ущерб в размере 4,7 млн грн (12,9 млн руб.). Об этом сообщает пресс-служба ГБР 23 сентября

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«До службы в ГБР работник занимал должность следователя одного из отделов ГФС (Государственная фискальная служба — ред.) в Николаевской области. Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что ГБР открыла следствие по делу инсценировки депутатом Гео Леросом покушения на самого себя.