Россия и Китай выбрали формат не военно-политического союза, а именно стратегического партнерства, которое позволяет более гибко защищать свои национальные интересы. Вряд ли создание блока между США, Великобританией и Австралией поменяет эту политику, рассказал кандидат исторических наук, востоковед-китаист Андрей Карнеев в интервью Украина.ру

Андрей Карнеев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS против Китая и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Скорее всего, будет постепенное продолжение и расширение форм сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере, считает эксперт.

«Этот диалог очень важен, и поддержка Россией Китая взаимна. Она и раньше была очень важным элементом, и дальше будет играть очень значимую роль. Но вряд ли это партнерство перерастет в какой-то военно-политический союз, как это было, например, в 50-е годы прошлого века», — указал Карнеев.

Стратегическое партнерство провозглашено у Китая со многими странами, но с Россией есть формула, которая звучит как «полноценное» или «всестороннее» партнерство. Речь идет о том, что с Россией более продвинутое партнерство, чем практически со всеми другими странами, добавил специалист.

Это действительно подтверждается тем, что у нас достаточно хорошо институционализированы механизмы по развитию нашего сотрудничества во всех сферах, заключил собеседник издания.

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