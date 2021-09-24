Вопрос об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова будет подниматься еще активнее после покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Такое мнение 22 сентября выразил политический эксперт Андрей Золотарев в комментарии Politeka Online

«Понятно то, что сейчас это будут политически интерпретировать… Судя по всему, это (последствия — ред.) мы увидим по закону об олигархах и, возможно, и по судьбе спикерского кресла», — заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что Зеленский проведет некую «воспитательную работу» с Разумковым в Трускавце. По его словам, там будет не заявленная учеба, а попытка собрать команду в единое целое.

Александр Лазарев: Покушение на Шефира похоже на неправдоподобную акцию © скриншот с видео NEWSONE Дениса Малюську не пригласили на совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Зеленского, которое пройдет в Трускавце 1-3 октября.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Разумков тормозит ключевые инициативы Зеленского в интересах определенных лиц. Кроме Подоляка о том, что высказывания и действия спикера Разумкова идут вразрез с политической силой власти, также заявил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.