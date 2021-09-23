На Украине участникам организованной преступной группировки, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и вымогали у своих жертв деньги, предъявлено обвинение. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

«Получив заказ от клиента о доставке посылки, водитель службы такси раскрывал отправления и в случае обнаружения наркотических веществ, сообщал об этом участникам группы. В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили якобы задержание лица, которому предназначалась посылка. Запугивали пострадавших уголовной ответственностью, незаконно удерживали их против воли, в том числе с применением спецсредств», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в качестве «откупных» банда требовала суммы в размере от 2 до 20 тыc. грн (5-54 тыс. руб.). На данный момент следствие располагает данными о семи таких потерпевших.