По информации следствия, задержанные совершали разбойные нападения и незаконно удерживали граждан с целью получения выкупа, причем в качестве жертв выбирали наркозависимых и лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ. По предварительных данным, банда состояла из семи человек, четверо из которых работали в такси.
«Получив заказ от клиента о доставке посылки, водитель службы такси раскрывал отправления и в случае обнаружения наркотических веществ, сообщал об этом участникам группы. В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили якобы задержание лица, которому предназначалась посылка. Запугивали пострадавших уголовной ответственностью, незаконно удерживали их против воли, в том числе с применением спецсредств», — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что в качестве «откупных» банда требовала суммы в размере от 2 до 20 тыc. грн (5-54 тыс. руб.). На данный момент следствие располагает данными о семи таких потерпевших.