В частности, постановление «О Заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021» поддержали 322 депутата при необходимости 226 голосов.
«Верховная Рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными, а сложившуюся по их результатам Государственную Думу Российской Федерации — нелегитимной», — говорится в заявлении.
Рада призвала парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить «надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации» из-за фактов якобы «незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины из временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.