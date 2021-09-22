Депутаты Рады проголосовали постановление, согласно которому Украина отказалась признать выборы в Государственную Думу России, поскольку избирательный процесс также проводился в Крыму, ЛНР и ДНР, которые Киев считает «оккупированной» украинской территорией. Трансляцию заседания парламента 22 сентября вел телеканал «Рада»

В частности, постановление «О Заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021» поддержали 322 депутата при необходимости 226 голосов.

«Верховная Рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными, а сложившуюся по их результатам Государственную Думу Российской Федерации — нелегитимной», — говорится в заявлении.

Рада призвала парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить «надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации» из-за фактов якобы «незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины из временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях».

Порошенко требует расследовать «незаконные» выборы в Госдуму на территории Украины © Петр Порошенко/Фейсбук

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.