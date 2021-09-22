Певица украинского происхождения Лолита Милявская приняла участие в шоу «Антонимы» Антона Красовского, в ходе которого сделала довольно интересное признание о своих увлечениях и рассказала о рецепте успеха

Дмитрия Гордона, что натолкнуло певицу на воспоминания из собственной жизни и мыслях о вечном.

«Я ходила как-то по кладбищу очень давно, когда я увлекалась… хождением по кладбищам, мне нравились исторические могилы, памятники, первое, что я делала на гастролях всегда, если было историческое кладбище — туда. И вот когда я ходила по кладбищу, думала: "Вот прикольно, как бы вот прожить 1802-й, а умерла там в 1903-м, вот бы мне!", а сейчас думаешь: "да что в этом занимательного в этом стыке веков?"» — рассказала Лолита.

Певица уточнила, что секрет успеха кроется не в попытках вписаться во время, наоборот, если человек пытается это сделать, ничего не получается, а в том, чтобы быть собой и жить полноценной жизнью, беря от нее по максимуму.

Именно в этом артистка видит свой успех и многих молодых артистов, например, исполнителей Клавы Коки и Моргенштерна.

В конце темы Милявская подчеркнула, что по кладбищам она уже давно не ходит, «с тех пор, как много друзей перешло по ту сторону».