«Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу… Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях», — написала Лорак.
К посту певица приложила небольшой отрывок нового клипа, из которого фанаты артистки поняли, что песня будет на украинском языке. На кадрах артистка держит у груди кинжал, делая вид, что собирается вонзить его в себя.
«На украинском? Наконец!!!», «Вау, мы дождались украинской песни», «Я так рада, что будет песня украинская, как приятно будет услышать, как вы поете на украинском языке, так как прежде», «У меня наворачиваются слезы… потому что я так долго ждала песню на украинском языке в вашем исполнении», «Наконец-то, долгожданная песня на украинском!» — написали подписчики исполнительницы.
Ани Лорак — украинская певица, имеет статус народной артистки Украины, представляла свою страны на «Евровидении» в 2008 году, где заняла второе место. В настоящее время активно сотрудничает с российским поп-королем Филиппом Киркоровым, за что ее регулярно критикуют украинские «патриоты».