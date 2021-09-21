Украинская певица Ани Лорак, с 2014 года работающая в России, анонсировала первый за эти годы трек на украинском языке. Соответствующая запись появилась в Instagram 20 сентября

«Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу… Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях», — написала Лорак.

К посту певица приложила небольшой отрывок нового клипа, из которого фанаты артистки поняли, что песня будет на украинском языке. На кадрах артистка держит у груди кинжал, делая вид, что собирается вонзить его в себя.

«На украинском? Наконец!!!», «Вау, мы дождались украинской песни», «Я так рада, что будет песня украинская, как приятно будет услышать, как вы поете на украинском языке, так как прежде», «У меня наворачиваются слезы… потому что я так долго ждала песню на украинском языке в вашем исполнении», «Наконец-то, долгожданная песня на украинском!» — написали подписчики исполнительницы.