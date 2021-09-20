Согласно этому фрагменту, во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшего 13 апреля, Путин поднял вопрос о скандальном высказывании своего американского коллеги.
Байден в ответ заявил, что его слова «не были чем-то преднамеренным» и постарался поскорее сменить тему.
«Мне был задан вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме», — приводит в своей книге Вудворд слова Байдена, который тут же предложил Путину провести встречу на высшем уровне.
По итогам встречи с Байденов в Женеве в июне Путин сообщил, что американский президент разъяснял ему свои слова и уточнил, что объяснения его устроили.
В марте Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.
Комментируя высказывание Байдена, Путин пожелал ему здоровья и отметил, что нередко люди в другом человеке видят собственные качества и думают, что «он такой же, как мы».