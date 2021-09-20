Президенту США Джо Байдену пришлось объясняться перед российским лидером Владимиром Путиным за свои слова о том, что он считает российского коллегу «убийцей», рассказал американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге «Опасность». Фрагмент книги цитирует РИА Новости 20 сентября

Согласно этому фрагменту, во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшего 13 апреля, Путин поднял вопрос о скандальном высказывании своего американского коллеги.

Байден в ответ заявил, что его слова «не были чем-то преднамеренным» и постарался поскорее сменить тему.

«Мне был задан вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме», — приводит в своей книге Вудворд слова Байдена, который тут же предложил Путину провести встречу на высшем уровне.

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В марте Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

Комментируя высказывание Байдена, Путин пожелал ему здоровья и отметил, что нередко люди в другом человеке видят собственные качества и думают, что «он такой же, как мы».