Тотальное недоверие власти. Почему украинские медики отказываются прививаться от ковида
Тотальное недоверие власти. Почему украинские медики отказываются прививаться от ковида
По словам Радуцкого, ранее СБУ ликвидировала несколько ботоферм, которые создавались «по заказу кураторов из страны-агрессора».

В том числе, заявил чиновник, была ликвидирована ботоферма, которая якобы работала на срыв национальной программы вакцинации на Украине.

«Цель нашего северного соседа понятна: невакцинированная Украина — это слабая Украина, как вынужденная постоянно вводить локдауны, где перманентный экономический кризис и постоянно растущее социальное напряжение», — написал Радуцкий.

Он привел данные Минздрава, согласно которым 98,1% госпитализированных с COVID-19 на Украине за последние три месяца не были вакцинированы, и призвал вакцинироваться.

Всего с начала прививочной кампании на Украине одну дозу вакцины получили 6,3 млн человек, две дозы — 5,1 млн человек (12,35% населения).

По данным фонда «Демократические инициативы», более 56% взрослого населения Украины не планирует прививаться в ближайшей перспективе.

При этом, по данным медиков, эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается, за последнюю неделю количество человек, у которых выявили коронавирус, удвоилось.