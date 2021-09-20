В рамках «гибридной войны» против Украины Россия мешает ее населению вакцинироваться. Об этом 20 сентября в Telegram-канале заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий

Тотальное недоверие власти. Почему украинские медики отказываются прививаться от ковида

В том числе, заявил чиновник, была ликвидирована ботоферма, которая якобы работала на срыв национальной программы вакцинации на Украине.

«Цель нашего северного соседа понятна: невакцинированная Украина — это слабая Украина, как вынужденная постоянно вводить локдауны, где перманентный экономический кризис и постоянно растущее социальное напряжение», — написал Радуцкий.

Он привел данные Минздрава, согласно которым 98,1% госпитализированных с COVID-19 на Украине за последние три месяца не были вакцинированы, и призвал вакцинироваться.

Всего с начала прививочной кампании на Украине одну дозу вакцины получили 6,3 млн человек, две дозы — 5,1 млн человек (12,35% населения).

По данным фонда «Демократические инициативы», более 56% взрослого населения Украины не планирует прививаться в ближайшей перспективе.

При этом, по данным медиков, эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается, за последнюю неделю количество человек, у которых выявили коронавирус, удвоилось.