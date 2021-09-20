Одесский припортовый завод останавливается, попытки стабилизировать его работу провалились. Об этом заявил на днях первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в своем Facebook

В коммунальное предприятие Киевской горадминистрации пришли с обыском © Facebook, Національниймузей Революції Гідності/Maidan Museum Щуриков выразил надежду, что для завода остается шанс на приватизацию. Одесский припортовый завод — одно из крупнейших предприятий химической отрасли Украины. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода, жидкого кислорода, сернокислого натрия. С апреля 2018 года по август 2019-го завод не работал.