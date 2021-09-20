«Одесский припортовый завод останавливается. К сожалению… Оставлю многоточие без продолжения и не буду писать длинный пост, почему и кто виноват. Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все что возможно, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшние техническое состояние завода — худшее за последние годы», — написал он.
Щуриков выразил надежду, что для завода остается шанс на приватизацию.
Одесский припортовый завод — одно из крупнейших предприятий химической отрасли Украины. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода, жидкого кислорода, сернокислого натрия. С апреля 2018 года по август 2019-го завод не работал.