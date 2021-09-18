Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не собирается в отставку и не будет менять своих взглядов. Но при этом готов раздать подписные листы для сбора голосов народных депутатов за его уход. Он заявил об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала «Украина» вечером в пятницу, 17 сентября

«Ангел и демон». Золотарев о том, что будет, если Разумков станет президентом Украины © Facebook, Верховна Рада України

Он отметил, что процедуры отзыва председателя парламента «более чем понятны и просты, определены регламентом, определены законами Украины и конституцией».

«Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: только придет запрос, сразу выдам подписные листы», — подчеркнул Разумков.

Политик добавил, что сейчас продолжает работать как спикер Рады и в отставку точно не собирается.

Разумков подчеркнул, что за два года своей работы главой законодательного органа «не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит».

«Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть, и меняться не буду… И буду работать дальше, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь», — подытожил спикер.

По мнению политолога Андрея Золотарева, Разумков хочет сделать так, чтобы его отставка максимально позитивно позиционировала его как альтернативную Зеленскому фигуру без авторитаризма и без прочих благоглупостей, но у Зеленского прекрасно понимают, что Разумкову такого козыря давать нельзя, и торопиться с отставкой не будут.