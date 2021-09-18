В последнее время в СМИ и экспертном сообществе активно обсуждается конфликт между Разумковым и Зеленским, а также слухи о возможной отставке спикера Рады. В частности, Ранее Разумков выступил против расширения СНБО при Зеленском, который по законопроекту должен определять статус олигарха.
Он отметил, что процедуры отзыва председателя парламента «более чем понятны и просты, определены регламентом, определены законами Украины и конституцией».
«Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: только придет запрос, сразу выдам подписные листы», — подчеркнул Разумков.
Политик добавил, что сейчас продолжает работать как спикер Рады и в отставку точно не собирается.
Разумков подчеркнул, что за два года своей работы главой законодательного органа «не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит».
«Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть, и меняться не буду… И буду работать дальше, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь», — подытожил спикер.
По мнению политолога Андрея Золотарева, Разумков хочет сделать так, чтобы его отставка максимально позитивно позиционировала его как альтернативную Зеленскому фигуру без авторитаризма и без прочих благоглупостей, но у Зеленского прекрасно понимают, что Разумкову такого козыря давать нельзя, и торопиться с отставкой не будут.