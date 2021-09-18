Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
Проблема украинизации заключается в том, что исторически украинская культура, как бы мы ее не называли, все равно является частью очень большой и великой культуры, которая называется русской, это просто некое региональное проявление этой великой культуры, пояснил эксперт.
«Есть понятие: «великая русская культура», а понятия «великая украинская культура» я не слышал. Украинская культура предполагает определенную географическую зацикленность, направленность. Русская же культура предполагает великую науку, великую литературу», — указал Гайда.
Все попытки в XX-ом веке создать параллель в виде украинского языка по крайней мере пока ничего не дали. Если эти достаточно бесплодные попытки будут продолжаться дальше, они в конечном счете приведут к тому, что не станет ни науки, ни городской культуры, украинизация обернется аграризацией, заключил собеседник издания.
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