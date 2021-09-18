Украине удастся изжить русский язык только тогда, когда на Украине не останется никого. Об этом рассказал историк Федор Гайда в интервью изданию Украина.ру

Федор Гайда: кто он © kantiana.ru

Проблема украинизации заключается в том, что исторически украинская культура, как бы мы ее не называли, все равно является частью очень большой и великой культуры, которая называется русской, это просто некое региональное проявление этой великой культуры, пояснил эксперт.

«Есть понятие: «великая русская культура», а понятия «великая украинская культура» я не слышал. Украинская культура предполагает определенную географическую зацикленность, направленность. Русская же культура предполагает великую науку, великую литературу», — указал Гайда.

Все попытки в XX-ом веке создать параллель в виде украинского языка по крайней мере пока ничего не дали. Если эти достаточно бесплодные попытки будут продолжаться дальше, они в конечном счете приведут к тому, что не станет ни науки, ни городской культуры, украинизация обернется аграризацией, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.