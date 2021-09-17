Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Олег Дунда в прямом эфире на «Украина 24» признался, что у некоторых его коллег по фракции есть двойное гражданство

Депутаты от партии Зеленского хотят запретить «русский мир» © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Люди, которых вы там увидите, они признавались в том, что у них есть двойное гражданство. <…> И у нас во фракции также есть. Они в каждой фракции есть. Например, Кира Рудик (глава партии "Голос" — ред.)», — заверил депутат.

Что касается либерализации двойного гражданства на Украине, Дунда отметил, что этого «не произойдет без решения вопроса российского гражданства».

На сегодняшний день двойное гражданство не запрещено ни одним законодательным актом, но второе гражданство и документы, подтверждающие гражданство другого государства, не признаются украинским законодательством и не действуют на территории Украины.

Решение СНБО от 26 февраля 2021 года имеет цель не допустить, чтобы государственные должности могли занимать граждане с множественным гражданством. Хотя норма, которая это запрещает, уже есть в законе, СНБО обязало правительство разработать проект, который позволит контролировать подобные нарушения. Поэтому, украинцам с двойным или множественным гражданством не позволят претендовать на руководящие государственные должности, иметь доступ к государственной тайне, участвовать в выборах или быть членами политических партий.