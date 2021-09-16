Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал экс-президента страны Михаила Саакашвили наркоманом и трусом. Об этом он заявил в эфире «Общественного телевидения Грузии», передает «Газета.ру» 16 сентября

«Любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков. Саакашвили не представляет интереса, так же как и то, что скажет этот несерьезный человек <…> Он по-прежнему активно употребляет наркотики…В зависимости от дозы иногда повышается его тон, иногда снижается <…> Мы все знаем, что Саакашвили обыкновенный трус, он сюда не сможет приехать, если приедет, сразу пойдет в тюрьму, и никто в этой стране не сможет противостоять этому процессу», — заявил Гарибашвили.

Саакашвили напомнил о себе. Грузинский «реформатор» оказался бесполезен для Украины © Facebook, Mikheil Saakashvili Михаил Саакашвили заявил, что намерен приехать в Грузию на муниципальные выборы, которые запланированы на 2 октября.

Саакашвили подчеркнул, что не боится ареста и вверяет свою судьбу грузинскому народу, который освободит и себя, и его.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. В 2014 году против него возбудили на родине несколько уголовных дел по статьям о превышении служебных полномочий во время разгона протестов в 2007 году, избиение депутата и растрату государственных средств. После этого политик уехал на Украину, где занимал должность главы Одесской ОГА. Сейчас политик возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины — на эту должность он был назначен президентом Владимиром Зеленским в мае 2020 года.