Украинская певица Анастасия Приходько, известная своими русофобскими взглядами, призналась, что обиделась на коллегу Ани Лорак, работающую в России. Однако поводом стала не политика, а российский продюсер и композитор Константин Меладзе. Об этом Приходько 16 сентября рассказала в эфире программы «ЖВЛ» на канале «1+1»

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«За мной Константин Меладзе не ухаживал. Не было никаких намеков с его стороны. Поэтому меня очень обидело, когда Каролина (Настоящее имя певицы Лорак — ред.) сказала, что все были согласны на его условия. Я не прихожу в коротких юбках, не крашусь, не закидываю ногу на ногу. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить», — сказала артистка.

То самое громкое признание в харрасменте продюсера Лорак сделала в программе «Судьба человека» в апреле этого года. Многие ее осудили за вранье, но были и те, кто подтвердил: Меладзе и правда предлагал карьеру в обмен на постель. Такое высказывание сделала, например, украинская певица Оля Полякова и не отказывается от своих слов в отличие от Лорак, которая через несколько дней после эфира заявила, что ее просто неправильно поняли.

К слову, Ани Лорак разведена, состоит ли она в каких-либо отношениях неизвестно. Анастасия Приходько замужем, в браке у нее родилось трое детей.