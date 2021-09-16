«Оторвали принцу руку»: в Киеве вандалы сломали героя Экзюпери

На Пейзажной аллее украинской столицы неизвестные оторвали у скульптуры «Маленький принц» руку. Об этом 16 сентября сообщил УНИАН

О произошедшем рассказал скульптор, создавший памятник, Константин Скритуцкий. Он уточнил, что сначала «Принц» лишился бронзового друга-лисенка, вандалы его унесли с собой. Еще через день пострадала и сама скульптура — у нее оторвали руку с бронзовой саблей.

«Мы написали заявление в полицию, но активности в поисках лисенка со стороны правоохранителей не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление относительно разрушенного памятника», — сказал Скритуцкий.

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Еще в 2014 году власти Киева обещали создать дополнительный надзор за скульптурами, установив видеонаблюдение. Это до сих пор не сделано, но в полиции города дали новое обещание: найти злоумышленников.