«Оторвали принцу руку»: в Киеве вандалы сломали героя Экзюпери

О произошедшем рассказал скульптор, создавший памятник, Константин Скритуцкий. Он уточнил, что сначала «Принц» лишился бронзового друга-лисенка, вандалы его унесли с собой. Еще через день пострадала и сама скульптура — у нее оторвали руку с бронзовой саблей.
«Мы написали заявление в полицию, но активности в поисках лисенка со стороны правоохранителей не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление относительно разрушенного памятника», — сказал Скритуцкий.
В ближайшее время он собирается забрать памятник в мастерскую и восстановить. Между тем, страдает «Принц» уже не первый раз, это уже пятый факт вандализма.
Еще в 2014 году власти Киева обещали создать дополнительный надзор за скульптурами, установив видеонаблюдение. Это до сих пор не сделано, но в полиции города дали новое обещание: найти злоумышленников.