Звезда сериала «Сваты», уроженка Донецка Татьяна Кравченко поделилась с поклонниками важной новостью о ходе работы над фильмом: она приступает к дубляжу своей героини Валентины Будько. Пост об этом появился в Instagram артистки 14 сентября

И Добронравов туда же? Звезду «Сватов» заподозрили в связи с юной актрисой © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Однако нашлась в новости и положительная сторона: последние штрихи в работе над сериалом значат, что «Сваты-7» совсем скоро смогут увидеть зрители.

«Отличная новость!!!! С нетерпением ждем новые серии!!! Вот прямо сейчас смотрю Сватов!», «Валюха навсегда в наших сердцах», «Этот сериал как успокоительная таблетка, если плохое настроение или просто неспокойно на душе, смотришь сериал Сваты и все как рукой снимает!», «Не грустите, будет что-то следующее», — написали фанаты актрисы.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.

Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии последние серии, наконец, удалось доснять.