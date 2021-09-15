«Ну шо?! С 16 сентября приступаю к любимому и очень кропотливому процессу — озвучанию (или по-другому — к дубляжу) моей любимой Валюхи! Жду очень, но чувства смешанные. Озвучание — это последний штрих в работе над ролью в кино… а значит, когда закончится озвучка, я расстанусь с Валюхой…» — написала Кравченко.
Однако нашлась в новости и положительная сторона: последние штрихи в работе над сериалом значат, что «Сваты-7» совсем скоро смогут увидеть зрители.
«Отличная новость!!!! С нетерпением ждем новые серии!!! Вот прямо сейчас смотрю Сватов!», «Валюха навсегда в наших сердцах», «Этот сериал как успокоительная таблетка, если плохое настроение или просто неспокойно на душе, смотришь сериал Сваты и все как рукой снимает!», «Не грустите, будет что-то следующее», — написали фанаты актрисы.
Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.
Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии последние серии, наконец, удалось доснять.