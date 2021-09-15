На днях муж примадонны шоумен Максим Галкин разместил в сети видео на котором все семейство отправилось на праздник к друзьям. Поклонники исполнительницы заметили, что одета 72-летняя знаменитость довольно стильно: в черную кожаную куртку и длинную юбку того же цвета с разрезом, через который видно белый фатиновый подъюбник.
Стилист Джордж Ровалс отметил, что в возрасте Пугачевой держаться так, как держится она, уже большая победа, но вот тяжеловесные рокерские образы только усложняют эту задачу.
«Посмотрите — она уже еле ходит, на ней минимум пять килограммов висит», — высказался стилист.
Он посоветовал певице выбирать легкие ткани в пастельных тонах, чтобы создавать легкие и летящие образы, которые и самой артистке будет легче носить, и внешне будут молодить.
К слову, новое видео с Пугачевой на странице Галкина набрало 2,5 миллиона просмотров и почти 5 тысяч комментариев, в большинстве из которых пользователи написали добрые слова в адрес певицы, ее внешнего вида и стиля.