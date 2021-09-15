Стилист Джордж Ровалс, ранее работавший с гардеробом певицы Аллы Пугачевой, оценил ее последние наряды, заметив, что каждому возрасту свое. Имиджмейкера 15 сентября процитировали «Дни.ру»

«По всем швам разнесло»: Садальский показал истинное лицо Максаковой © Мария Максакова/Инстаграм Максим Галкин разместил в сети видео на котором все семейство отправилось на праздник к друзьям. Поклонники исполнительницы заметили, что одета 72-летняя знаменитость довольно стильно: в черную кожаную куртку и длинную юбку того же цвета с разрезом, через который видно белый фатиновый подъюбник.

Стилист Джордж Ровалс отметил, что в возрасте Пугачевой держаться так, как держится она, уже большая победа, но вот тяжеловесные рокерские образы только усложняют эту задачу.

«Посмотрите — она уже еле ходит, на ней минимум пять килограммов висит», — высказался стилист.

Он посоветовал певице выбирать легкие ткани в пастельных тонах, чтобы создавать легкие и летящие образы, которые и самой артистке будет легче носить, и внешне будут молодить.

К слову, новое видео с Пугачевой на странице Галкина набрало 2,5 миллиона просмотров и почти 5 тысяч комментариев, в большинстве из которых пользователи написали добрые слова в адрес певицы, ее внешнего вида и стиля.