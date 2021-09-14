Правящая партия «Слуга народа» ссылается на «требования со стороны Евросоюза», но ЕС подобных требований не предъявлял, утверждает издание. Законопроект об экспорте леса разработан партией Владимира Зеленского и уже одобрен профильным комитетом Рады.
Отмечается, что в случае принятия в силу закон позволит мебельным предприятиям Румынии и Польши использовать дешевое украинское сырье.
«Это неправильный шаг, который делает правительство и Рада. Этого нельзя делать, я буду голосовать против. Давайте не будем замалчивать главную тему — отменой моратория на лес-кругляк мы фактически себя ставим сырьевой экономикой. Я бы хотел, чтобы мы не замалчивали эту тему. Да, вы сегодня отменяете мораторий на экспорт леса-кругляка. Вот такой у нас экономический курс», — заявил депутат Верховной Рады Александр Колтунович.
Отмена моратория может привести к катастрофическим последствиям как для экологии, так и для экономики Украины. Под угрозой может оказаться деревообрабатывающая и мебельная отрасли, в которой заняты 200 тысяч человек, подчеркивает эксперт издания «Обозреватель» Александр Литвин.
Если не остановить экспорт сырья и не способствовать развитию собственного производства, Украина рискует навсегда остаться сырьевым придатком развитых стран, заключает Литвин.