Верховная Рада намерена до конца 2021 года отменить мораторий на экспорт необработанных лесо-и пиломатериалов за рубеж. Об этом передает издание «Обозреватель» 13 сентября

Правящая партия «Слуга народа» ссылается на «требования со стороны Евросоюза», но ЕС подобных требований не предъявлял, утверждает издание. Законопроект об экспорте леса разработан партией Владимира Зеленского и уже одобрен профильным комитетом Рады.

Отмечается, что в случае принятия в силу закон позволит мебельным предприятиям Румынии и Польши использовать дешевое украинское сырье.

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика? Александр Колтунович.

Отмена моратория может привести к катастрофическим последствиям как для экологии, так и для экономики Украины. Под угрозой может оказаться деревообрабатывающая и мебельная отрасли, в которой заняты 200 тысяч человек, подчеркивает эксперт издания «Обозреватель» Александр Литвин.

Если не остановить экспорт сырья и не способствовать развитию собственного производства, Украина рискует навсегда остаться сырьевым придатком развитых стран, заключает Литвин.