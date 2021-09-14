Лидер российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил на концерте в честь 70-летия певца Александра Розенбаума. Это вызвало большое недоумение у украинских «патриотов», считавших исполнителя «Поворота» «в доску украинским». Об этом в Facebook 14 сентября написал украинский журналист Айдер Муждабаев

«Моя борьба»: звездный повар Хеменес-Браво пожаловался на украинских националистов © Эктор Хименес-Браво/Инстаграм

«"Друг Украины" Андрей Макаревич и его личный друг фанат Путина и фанат войны с Украиной Александр Розенбаум. Сейчас. Вместе. И это нормально. Они в порядке. Потому что, как известно, "музыка вне политики". И, возможно, прямо сейчас глубокоуважаемый Андрей Вадимович готовится к очередному чёсу (в одной из интерпретаций словаря сленга — обман, по другому — зарабатывание неучтенной кассой денег — ред.) для малоросов на Украине. А Розенбаум — гастролировать на дно/лнр. Почему такое лицемерие возможно, почему Украина перед нашими глазами становится кормушкой для русских поющих ртов, об этом сегодня на моем канале YouTube», — написал Муджабаев.

«Оставьте иллюзии, там нет друзей, есть те, кто зарабатывает на теме Украины», «И нашим, и вашим», «На словах поддерживаю вас, а на деле — ваших заклятых врагов!», «Какие, бл**ь, концерты с Московии!!!!?????!!!!! Вообще никого не должно быть, даже самых "хороших"!», «потому что "мудрый народ" выбрал не Гетьмана-Пороха (во времена которого такое бл**ство было невозможно), а малорусскую зелень», «вчера видела афишу Любочки Успенской в Киеве!! Это как??», «Гнать на фиг!» — прокомментировали дуэт украиноязычные пользователи.

Кстати, Макаревич не так давно проехал по Западной Украине с концертами, почти везде собрав аншлаги и обещал повторить тур осенью 2022 года.