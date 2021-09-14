Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский призвал «усиливать давление на киевский режим». Об этом он заявил в эфире ток-шоу «60 минут» 13 сентября

«Мы заставим сложить оружие любую армию мира! А тем более здесь, на русской земле», — заявил Жириновский.

Важный визит для Донбасса. После встречи с Байденом Зеленский похоронит «Минск-2» © пресс-служба президента Украины

Жириновский также призвал «усиливать давление на киевский режим» и заявил о том, что российская армия «всех защитит», и что для этого будет применяться современное оружие без применения границ.

Ранее политик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет «валяться в ногах у Байдена», чтобы выпросить оружие.