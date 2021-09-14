«Мы заставим сложить оружие любую армию мира! А тем более здесь, на русской земле», — заявил Жириновский.
Политик обвинил Украину в перекрытии электричества в Крыму, в бомбежках в Донбассе, а также заявил, что страной-агрессором является не Россия, а Украина.
Жириновский также призвал «усиливать давление на киевский режим» и заявил о том, что российская армия «всех защитит», и что для этого будет применяться современное оружие без применения границ.
Ранее политик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет «валяться в ногах у Байдена», чтобы выпросить оружие.