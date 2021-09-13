Один из журналистов, присутствовавших на эфире, поинтересовался у Зеленского, есть ли у него опасения, что «Америка оставит Украину», так как она уже сделала с Афганистаном, по сути бросив правительство этой страны один на один с талибами*.
Зеленский ответил, что Киев и Кабул нельзя сравнивать, так как «Украина не так зависима от США, как был Афганистан». В том же интервью глава украинского государства подчеркнул, что Вашингтону следует нарастить присутствие на Украине.
Кроме того, Зеленский заявил, что Украина «насколько возможно, независима от любой [другой] экономики», и «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения».
В начале сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. После этой встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», назвав проект угрозой энергетической безопасности Европы. В ходе той же беседы, по словам Зеленского, Байден заявил, что поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
*Движение «Талибан»* запрещено в РФ