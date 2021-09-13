Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать свою страну с Афганистаном, потому что она «не так зависима от США, как был Афганистан», в то же время украинский лидер заявил, что Киеву следует наращивать американское присутствие. Такие слова 12 сентября он сказал в ходе интервью телеканалу CNN

В Офисе президента назвали условие для встречи Путина и Зеленского © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Зеленский ответил, что Киев и Кабул нельзя сравнивать, так как «Украина не так зависима от США, как был Афганистан». В том же интервью глава украинского государства подчеркнул, что Вашингтону следует нарастить присутствие на Украине.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина «насколько возможно, независима от любой [другой] экономики», и «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения».

В начале сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. После этой встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», назвав проект угрозой энергетической безопасности Европы. В ходе той же беседы, по словам Зеленского, Байден заявил, что поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

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