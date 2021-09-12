Коронавирус не вызвал значительного падения экономики Украины, но и стремительный рост ей тоже не светит, уверен шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд. Такое мнение он высказал в ходе форума YES Brainstormin, передает «Украина 24» 11 сентября

«В прошлом году было влияние из-за того, что экономика остановилась весной, в этом году практически нет. Первая причина — здесь мало туризма, и отрасль мало потеряла из-за того, что они не приедут, а также украинцы мало выезжали за рубеж. И вторая причина в том, что украинская экономика — это в основном сталь и сельское хозяйство, и COVID-19 мало влияет на производство в этих отраслях. В то же время там сейчас отличные цены, никогда цены украинского экспорта не выглядели так хорошо», — сказал Ослунд.

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«И главная проблема экономики — низкая макроэкономическая стабильность, низкий экономический рост. В этом году мировая экономика, вероятно, увеличится на 6,5%, ожидается, что украинская экономика вырастет только на 3,5%. Почему? Потому что здесь мало инвестиций из-за того, что сложно защищать права собственников», — сказал эксперт.

По словам старший аналитика Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкашина, на протяжении последних 30 лет темпы роста экономики Украины отстают от общемировых в 2,2 раза.