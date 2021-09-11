Политолог Руслан Бортник рассказал, что уровень средней заработной платы на Украине завышен из-за высоких зарплат чиновников. Его слова прозвучали в эфире канала «Знай 24» 10 сентября

Завышенный уровень средних зарплат на Украине сформирован не только из-за госпредприятий наподобие «Нафтогаза», но именно за счет зарплат чиновников на фоне очень низких доходов населения, пояснил эксперт.

«У нас силовики в НАБУ получают от 40 до 100 тысяч гривен (109 – 272 тыс. руб. — ред.) в месяц. Знаете, как считается средняя зарплата? Есть зарплата чиновников, а эту зарплату получают 700-800 тысяч человек. Есть зарплата бюджетников, а есть зарплата другого сегмента – очень низкая (4-5 тысяч гривен, 11000 – 13700 руб. — ред.) и из этого формируется средняя заработная плата», — говорит Бортник.

Во Львовской области медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По заявлению депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Лёвочкина, с начала года только в сфере медицины долги по зарплатам выросли в 4 раза.