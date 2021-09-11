Полный распад Украины как государства может начаться в любой момент. Евросоюзу нужно понимать, каким образом состоится этот распад, каковы будут последствия, сколько беженцев он сможет принять. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Если депутаты Верховной Рады уже вносят такие законопроекты, то это значит, что Украина на грани полного краха, потому что только страна, у которой нет причин существовать дальше, может выдумывать такие законопроекты, категоричен эксперт.

«Полный распад Украины как государства может начаться в любой момент. Евросоюзу нужно понимать, каким образом состоится этот распад, каковы будут последствия, сколько беженцев он сможет принять. Это очень опасно, потому что бежать в первую очередь будут радикальные националисты. Также надо понять, как мы будем останавливать расширение кровавых конфликтов, как это было в Донбассе», — подчеркнул Бекман.

В Украине есть много хорошего, но сейчас истеблишмент не в состоянии справиться с проблемами страны, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.