Полный распад Украины как государства может начаться в любой момент. Евросоюзу нужно понимать, каким образом состоится этот распад, каковы будут последствия, сколько беженцев он сможет принять, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Украина.ру

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады в среду рассмотрят проект постановления об обращении к международному сообществу с просьбой не признавать выборы в Госдуму Российской Федерации. Также представители партии «Слуга народа» и группы «За будущее» внесли в парламент проект закона об обращении в ООН для признания ФСБ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.

Комментарий Йохана Бекмана:

- Если депутаты Верховной Рады уже вносят такие законопроекты, то это значит, что Украина на грани полного краха, и надо анализировать ситуацию именно с этой точки зрения. Только страна, у которой нет причин существовать дальше, может выдумывать такие законопроекты.

Россия — это соседняя страна Украины. С ней надо выстраивать конструктивные отношения, как это делает Финляндия. Да, в Финляндии, к сожалению, есть русофобы, но я не могу представить, чтобы наши русофобы предложили такой законопроект. Такого нет даже в других русофобских государствах вроде Эстонии или Польши, хотя они придумывают разные странные трюки.

Этот законопроект дискредитирует демократию Украины. Верховная Рада не создана для провокаций, хотя мы очень много видели в этой раде за все 30 лет.

Это настолько мизерный провокационный законопроект, что он ничего не сможет провоцировать. Это доказывает низкий уровень этих людей. Это черный юмор такой? Это даже издевательство не над Россией, а над Украиной. В Украине есть много хорошего, но сейчас истеблишмент не в состоянии справиться с проблемами страны.

США и Евросоюз уже десятилетиями якобы помогает Украине создавать стабильную экономику и эффективную демократию, но результатом этой помощи стала политическая помойка. Напомню также, что Вашингтон направил на «крымскую платформу» женщину, которую никто не помнит, как зовут. Я не хочу ничего плохого сказать о женщинах, но всем понятно, что США хотела этим сказать, и что они думают о «стратегическом партнерстве» с Украиной.

Что касается визита Зеленского, то мы не понимаем, это комик посетил Белый дом, или это президент страны. Это уже не смешно. Но это далеко от комедии. Это трагедия. Мы накануне украинской катастрофы. Мы должны готовиться к временам пост Украины.

Полный распад Украины как государства может начаться в любой момент. Евросоюзу нужно понимать, каким образом состоится этот распад, каковы будут последствия, сколько беженцев он сможет принять. Это очень опасно, потому что бежать в первую очередь будут радикальные националисты. Также надо понять, как мы будем останавливать расширение кровавых конфликтов, как это было в Донбассе.